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Ситуация с электричеством в Киеве сложная: погода восстановлению не способствует

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Киев, Понедельник 12 декабря 2022 11:21
Ситуация с электричеством в Киеве сложная: погода восстановлению не способствует Фото: ситуация с электричеством в Киеве сложная (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Ситуация с отключениями электроэнергии в Киеве остается сложной, однако возобновление продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Отмечается, что в столице продолжаются восстановительные работы, но они затруднены погодными условиями.

При этом тепло и водоснабжение в Киеве работает в обычном режиме.

РБК-Украина писало, что Киев засыпает снегом, водителей просили не выезжать без надобности.

Ранее сообщалось, что в Киеве уменьшили промежутки отключений электроэнергии.

Кроме того, 9 декабря в столице начали действовать новые графики стабилизационных отключений. Теперь они поделены на три категории.

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Киев Электроэнергия відключеня світла
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