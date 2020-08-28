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Ситуация в Беларуси: Украина синхронизирует свою позицию с ЕС и США

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает позицию ЕС в отношении президентских выборов в Беларуси. Страна не хочет вмешиватся во внутренние дела Беларуси.

Об этом он заявил на брифинге.

По словам министра, Украина еще не видела санкций ЕС, но поддерживает подходы Евросоюза.

"Украина синхронизирует свою позицию в отношении ситуации в Белоруссии с ЕС и США", - заявил он.

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Кулеба считает, что комплексно результаты выборов в стране имели существенные недостатки и не отвечают стандартам.

Напомним, Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии подготовили индивидуальные санкции против белорусских чиновников, причастных к возможной фальсификации выборов и применению силы к протестующим.

Отметим, Литва включила в санкционный список Александра Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.

Как сообщалось. Польша выступает за введение обширных санкций со стороны Евросоюза против Беларуси, но при этом не будет вводить санкции индивидуально, а лишь в составе ЕС.

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