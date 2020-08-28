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Ситуація в Білорусі: Україна синхронізує свою позицію з ЄС і США

Автор: Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтримує позицію ЄС щодо президентських виборів у Білорусі. Країна не хоче втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Про це він заявив на брифінгу.

За словами міністра, Україна ще не бачила санкцій ЄС, але підтримує підходи Євросоюзу.

"Україна синхронізує свою позицію щодо ситуації в Білорусі з ЄС і США", - заявив він.

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Кулеба вважає, що комплексно результати виборів в країні мали суттєві недоліки і не відповідають стандартам.

Нагадаємо, Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії підготували індивідуальні санкції проти білоруських чиновників, причетних до можливої фальсифікації виборів і застосування сили до протестувальників.

Зазначимо, Литва включила в санкційний список Олександра Лукашенка і ще 117 білоруських чиновників.

Як повідомлялося, Польща виступає за введення великих санкцій з боку Євросоюзу проти Білорусі, але при цьому не буде вводити санкції індивідуально, а лише в складі ЄС.

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