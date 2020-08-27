Послы стран ЕС призвали белорусские власти прекратить политические преследования

Фото: Евросоюз(twitter.com/EU_Commission)

В ЕС отметили, что право белорусов на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано

Посол Европейского союза Дирк Шубель и послы стран ЕС призвали белорусские власти прекратить преследования по политическим мотивам. Они отметили, что право народа Беларуси на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано.

Официальное заявление глав дипмиссий, опубликовано на Facebook-странице Представительства Евросоюза в Беларуси.

Европейские дипломаты призвали власти Беларуси обеспечить верховенство права в соответствии со своими конституционными и международными обязательствами.

"Право народа Беларуси на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано. Запугивание и преследование по политическим мотивам должно прекратиться", - говорится в заявлении.

Дипломаты также выразили поддержку белорусам, которые были подвергнуты произвольным арестам и стали жертвами злоупотреблений и насилия в последние недели и месяцы, в то время как они действовали и протестовали мирно против нарушений их фундаментальных прав.

"Полное и прозрачное расследование (случаев применения насилия со стороны правоохранительных органов, - ред) - ключ к мирному разрешению кризиса в Беларуси", - отмечается в заявлении.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

В Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии подготовили индивидуальные санкции против белорусских чиновников, причастных к возможной фальсификации выборов и применению силы к протестующим.

Литва включила в санкционный список Александра Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.

Как сообщалось. Польша выступает за введение обширных санкций со стороны Евросоюза против Беларуси, но при этом не будет вводить санкции индивидуально, а лишь в составе ЕС.