Послы стран ЕС призвали белорусские власти прекратить политические преследования

В ЕС отметили, что право белорусов на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано
Посол Европейского союза Дирк Шубель и послы стран ЕС призвали белорусские власти прекратить преследования по политическим мотивам. Они отметили, что право народа Беларуси на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано.
Официальное заявление глав дипмиссий, опубликовано на Facebook-странице Представительства Евросоюза в Беларуси.
Европейские дипломаты призвали власти Беларуси обеспечить верховенство права в соответствии со своими конституционными и международными обязательствами.
"Право народа Беларуси на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано. Запугивание и преследование по политическим мотивам должно прекратиться", - говорится в заявлении.
Дипломаты также выразили поддержку белорусам, которые были подвергнуты произвольным арестам и стали жертвами злоупотреблений и насилия в последние недели и месяцы, в то время как они действовали и протестовали мирно против нарушений их фундаментальных прав.
"Полное и прозрачное расследование (случаев применения насилия со стороны правоохранительных органов, - ред) - ключ к мирному разрешению кризиса в Беларуси", - отмечается в заявлении.
Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.
В Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.
Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии подготовили индивидуальные санкции против белорусских чиновников, причастных к возможной фальсификации выборов и применению силы к протестующим.
Литва включила в санкционный список Александра Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.
Как сообщалось. Польша выступает за введение обширных санкций со стороны Евросоюза против Беларуси, но при этом не будет вводить санкции индивидуально, а лишь в составе ЕС.