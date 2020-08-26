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Польша выступает за обширные санкции против Беларуси со стороны ЕС

Варшава, Среда 26 августа 2020 20:10
Польша выступает за обширные санкции против Беларуси со стороны ЕС
Фото: Матеуш Моравецкий (facebook com MorawieckiPL)
Автор: Игорь Литвиненко

Польша выступает за введение обширных санкций со стороны Европейского союза в отношении Беларуси. При этом Польша не будет вводить санкции индивидуально, а лишь в составе ЕС.

Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передают "Риа Новости".

Он также призвал действующую белорусскую власть отпустить всех задержанных и прекратить аресты оппозиционеров.

"Мы все вместе призываем к освобождению политзаключенных, очень громко призываем к освобождению арестованных членов Координационного совета. Недопустимо, чтобы Александр Лукашенко сажал в тюрьму людей, которые выступают за свободу, демократию и суверенитет в Беларуси", - сообщил Моравецкий.

Ранее РБК-Украина писало, что Литва включила в санкционный список Александра Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.

Напомним, до этого в Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.

Также сообщалось, Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии подготовили индивидуальные санкции против белорусских чиновников, причастных к возможной фальсификации выборов и применению силы к протестующим.

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