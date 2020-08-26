МИД Литвы включил в санкционный список Лукашенко и еще 117 человек

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении более чем сотни белорусских чиновников, а также в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявила советник министра инстранных дел Литвы Раса Якилайтене, передает издание BNS.

Это второй вариант санкционного листа балтийской республики, в первый входили 32 лица.

"Министерство иностранных дел представило обновленный список Министерству внутренних дел. Сейчас в нем 118 человек, к которым предлагается применить санкции", - заявила она.

Включенным в список лицам предлагается запретить въезд в Литву и заморозить их активы, если таковые имеются, в финансовых учреждениях республики.

Напомним, Министерство обороны Беларуси сообщило о "попытке нарушения воздушного пространства" якобы со стороны Литвы.

Ранее в НАТО ответили на обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко в наращивании военной мощи.