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Латвия и Эстония введут санкции против белорусских чиновников

Рига, Пятница 21 августа 2020 16:23
Латвия и Эстония введут санкции против белорусских чиновников
Фото: глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Дмитрий Левицкий

Латвия и Эстония озабочены выборами президента в Беларуси

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии подготовили индивидуальные санкции против белорусских чиновников, причастных к возможной фальсификации выборов и применению чрезмерной силы к протестующим. Санкции будут включать запрет на въезд в эти страны.

Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, которое разместил МИД Латвии.

Министерства Латвии и Эстонии выразили серьезную обеспокоенность президентскими выборами в Беларуси, результаты которых не были признаны белорусской общественностью, а также призвали к мирному и законному разрешению кризиса в стране.

"Латвия и Эстония высоко ценят основные принципы демократии, которые включают одно из важнейших наставлений демократии - право граждан изъявлять свою политическую волю на свободных и честных выборах", - заявили в ведомствах.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко попал в "черный список" Литвы; белорусскому президенту запретили въезжать на территорию балтийской страны.

Кроме того, над санкциями против Белоруси начали работу в Европейском союзе; ЕС не признал результаты президентских выборов в стране.

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