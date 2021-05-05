Из-за ситуации с COVID проведение Олимпиады в Токио оказалось под угрозой, - Reuters
Японское правительство рассматривает возможность продления чрезвычайного положения из-за COVID-19 в Токио и других городах страны. Это может поставить под сомнение дальнейшее проведение Олимпийских игр.
Олимпийские игры должны пройти в столице государства с 23 июля по 8 августа.
Указано, что власти склоняются к продлению мер по борьбе с коронавирусной пандемией в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего после 11 мая из-за резкого роста числа случаев заболевания.
Агентство отмечает, что продление карантинных мер с большой долей вероятности вызовет у властей страны опасения по поводу того, могут ли Олимпийские игры в Токио состояться в запланированные сроки.
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в среду встретится с высокопоставленными министрами правительства, чтобы обсудить продление мер по борьбе с коронавирусом.
В условиях ЧП в Токио и других городах страны правительство потребовало закрыть рестораны, бары и другие общественные места, где продают алкоголь. Большие универмаги и кинотеатры также закрыли для посещения, а зрителям не разрешили посещать крупные спортивные мероприятия.
Напомним, ранее стало известно, что участники летних Олимпийских игр в Токио смогут снимать защитные маски только во время тренировок, приема пищи, сна и общения с прессой.
Как писало РБК-Украина, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в случае введения японскими властями режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса это не повлияет на проведение Олимпийских игр.