Названы условия, при которых участники Олимпиады в Токио смогут снимать маски
Участники летних Олимпийских игр в Токио смогут снимать защитные маски только во время тренировок, приема пищи, сна и общения с прессой. Питаться спортсмены смогут только в определенных местах, а пользоваться общественным транспортом они не смогут.
Об этом говорится в своде правил, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Отмечается, что все участники Олимпиады в Токио должны свети к минимуму контакты с посторонними людьми и выдерживать социальную дистанцию. Снимать защитные маски они смогут только во время соревнований, тренировок, приема пищи, сна и интервью.
Питаться участники Игр должны только в определенных местах, где соблюдаются меры противодействия COVID-19, включая заведения на олимпийских объектах. Спортсменам разрешено заказывать еду из ресторанов в свои комнаты, используя обслуживание номеров или доставку.
Участники соревнований должны пользоваться только специальным транспортом, предназначенным для Олимпийских игр. Передвигаться на общественном транспорте им запрещено.
Напомним, ранее МОК и правительство Японии договорились о графике тестирования спортсменов на коронавирус в период проведения соревнований. Участники должны будут сдать два анализа перед прилетом в Японии и затем еще в течение трех дней после прибытия в страну.
Отметим, в случае введения японскими властями режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, то это не повлияет на проведение Олимпийских игр. Олимпийская деревня будет самым безопасным местом в стране, заверил глава МОК Томас Бах.
РБК-Украина ранее сообщало, что власти Японии рассматривают возможность проведения Олимпийских игр в Токио без иностранных зрителей.