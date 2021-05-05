Через ситуацію з COVID проведення Олімпіади в Токіо опинилося під загрозою, - Reuters

Японський уряд розглядає можливість продовження надзвичайного стану через COVID-19 у Токіо та інших містах країни. Це може поставити під сумнів подальше проведення Олімпійських ігор.

Про це пише Reuters з посиланням на японську газету Yomiuri.

Олімпійські ігри повинні пройти в столиці держави з 23 липня по 8 серпня.

Зазначено, що влада схиляється до продовження заходів з боротьби з коронавірусною пандемією у префектурах Токіо, Осака, Кіото і Хего після 11 травня через різке зростання числа випадків захворювання.

Агентство відзначає, що продовження карантинних заходів з великою часткою ймовірності викличе у влади країни побоювання з приводу того, чи можуть Олімпійські ігри в Токіо відбутися в заплановані терміни.

Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга в середу зустрінеться з високопоставленими міністрами уряду, щоб обговорити продовження заходів з боротьби з коронавірусом.

В умовах НС у Токіо та інших містах країни уряд зажадав закрити ресторани, бари та інші громадські місця, де продають алкоголь. Великі універмаги й кінотеатри також закрили для відвідування, а глядачам не дозволили відвідувати великі спортивні заходи.