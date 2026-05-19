Сирський зробив заяву про загрозу з Білорусі
Росіяни розглядають можливість проведення операції проти України з території Білорусі. Ворог може вести підготовку до таких дій.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Мілітарному" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Генерал нагадав про останні дані української розвідки, які озвучував президент Володимир Зеленський. Йдеться про загрозу російської операції з боку Білорусі.
"Можлива операція на півночі реальна. Ми знаємо дані, що російський Генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій із півночі", - сказав Сирський.
Він звернув увагу, що в разі, якщо ворог реалізує такі плани, фронт збільшиться.
Що говорив Зеленський
Нагадаємо, 15 травня президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з Генштабом ЗСУ, Головним управлінням розвідки Міноборони України, Службою зовнішньої розвідки та Службою безпеки України розповів про те, що Росія розглядає нові операції, у рамках яких вона хоче використовувати територію Білорусі.
За словами голови української держави, такі операції можуть бути спрямовані як проти України, так і проти однієї з країн НАТО.
Президент зазначав, що в планах ворога є операція за Чернігівсько-Київським напрямком.
Буквально через кілька днів після цього Білорусь і Росія почали спільні ядерні навчання.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, росіяни за допомогою таких дій хочуть домогтися відразу трьох цілей.