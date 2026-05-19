Главная » Новости » Война в Украине

Сырский сделал заявление об угрозе из Беларуси

20:43 19.05.2026 Вт
2 мин
Генерал рассказал о планах россиян и реальна ли угроза
aimg Иван Носальский
Сырский сделал заявление об угрозе из Беларуси Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Россияне рассматривают возможность проведения операции против Украины с территории Беларуси. Враг может вести подготовку к таким действиям.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Мілітарному" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Генерал напомнил о последних данных украинской разведки, которые озвучивал президент Владимир Зеленский. Речь идет об угрозе российской операции со стороны Беларуси.

"Возможная операция на севере реальна. Мы знаем данные, что российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера", - сказал Сырский.

Он обратил внимание, что в случае, если враг реализует такие планы, фронт увеличится.

Что говорил Зеленский

Напомним, 15 мая президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с Генштабом ВСУ, Главным управлением разведки Минобороны Украины, Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины рассказал о том, что Россия рассматривает новые операции, в рамках которых она хочет использовать территорию Беларуси.

По словам главы украинского государства, такие операции могут быть направлены как против Украины, так и против одной из стран НАТО.

Президент отмечал, что в планах врага есть операция по Черниговско-Киевскому направлению.

Буквально спустя несколько дней после этого Беларусь и Россия начали совместные ядерные учения.

Как отметил в комментарии РБК-Украина руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, россияне при помощи таких действий хотят добиться сразу трех целей.

Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
