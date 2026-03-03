РФ змінила тактику запусків "шахедів": як Україна адаптується до нових загроз

Дрони проти дронів: як це працює

Ключову роль у захисті від "шахедів" тепер відіграють українські дрони-перехоплювачі. Це безпілотники, які спеціально розроблені або адаптовані для знищення ворожих дронів у повітрі.

За минулий місяць українські дрони-перехоплювачі:

здійснили близько 6 300 вильотів

знищили понад 1 500 російських безпілотників різних типів

І це попри погіршення погоди та нестачу боєприпасів, заявляє головнокомандувач ЗСУ.

Головна проблема з російськими дронами

Сирський провів робочу нараду з питань так званої "малої ППО" - системи перехоплення дронів на малих висотах.

"Продовжуємо формування та навчання екіпажів цих БпЛА. Комплектуємо дивізіони ППО безпілотних систем", - каже він.

Сирський каже, що Україна зараз працює над захистом важливих адміністративних центрів у регіонах та дообладнанням армійських вертольотів для боротьби з "шахедами".

Україна має значний досвід у боротьбі з "шахедами"

Україна накопичила унікальний досвід знищення іранських ударних безпілотників.

Цей досвід вже помітили союзники. Президент Зеленський запропонував країнам Близького Сходу допомогу в боротьбі з іранськими дронами - в обмін на те, щоб арабські лідери переконали Москву встановити перемир'я.