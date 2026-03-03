Понад 80 "Шахедів": як відпрацювала ППО під час нічної атаки РФ
Сьогодні вночі російські окупанти знову тероризували Україну ударними дронами. Силам ППО вдалося знищити 127 зі 136 запущених безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Скільки дронів запустила Росія
За даними військових, атака розпочалася з 18:00 2 березня.
Противник застосував 136 ударних безпілотника різних типів, зокрема:
- "Шахед";
- "Гербера";
- "Італмас";
- безпілотники інших типів.
Близько 80 із них становили саме "шахеди".
Запуски здійснювалися з районів Курська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Як працювала українська ППО
Повітряний напад відбивали:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- підрозділи безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 09:00, українська ППО збила або подавила 127 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання п’яти ударних дронів у трьох локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА зафіксували ще у трьох місцях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили військові.
Атака 3 березня
У ніч на 3 березня російські окупанти атакували низку регіонів України ударними безпілотниками.
Зокрема, під ударом опинився Харків. У Шевченківському районі міста уламки ворожого дрона пошкодили вікна в багатоквартирних будинках та кілька автомобілів.
В Одеській області внаслідок атаки пошкоджено об’єкти портової та транспортної інфраструктури.
За даними ОВА, постраждали склад сухих вантажів і дорожні контейнери, вибито вікна в адміністративних будівлях. Загорянь не зафіксовано, обійшлося без поранених.
У Дніпропетровській області сили ППО знищили в небі 13 ударних БпЛА. Про руйнування чи постраждалих обласна влада не повідомляла.
Водночас у Полтавській області вранці 3 березня зафіксували падіння уламків ворожих безпілотників. Четверо людей отримали травми середньої тяжкості.
Також пошкоджено навколишні будівлі.