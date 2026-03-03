Понад 80 "Шахедів": як відпрацювала ППО під час нічної атаки РФ

Сьогодні вночі російські окупанти знову тероризували Україну ударними дронами. Силам ППО вдалося знищити 127 зі 136 запущених безпілотників.

Скільки дронів запустила Росія За даними військових, атака розпочалася з 18:00 2 березня. Противник застосував 136 ударних безпілотника різних типів, зокрема: "Шахед";

"Гербера";

"Італмас";

безпілотники інших типів. Близько 80 із них становили саме "шахеди". Запуски здійснювалися з районів Курська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Як працювала українська ППО Повітряний напад відбивали: авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

підрозділи безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 09:00, українська ППО збила або подавила 127 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання п’яти ударних дронів у трьох локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА зафіксували ще у трьох місцях. "Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили військові.

