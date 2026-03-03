RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ изменила тактику запусков "шахедов": как Украина адаптируется к новым угрозам

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Facebook)
Автор: Елена Чупровская

Россия изменила тактику - "шахеды" теперь летят на предельно малых высотах. Украина же ищет и находит способы адаптироваться к ней, чтобы эффективно сбивать цели врага.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Читайте также: Более 80 "Шахедов": как отработала ПВО во время ночной атаки РФ

Дроны против дронов: как это работает

Ключевую роль в защите от "шахедов" теперь играют украинские дроны-перехватчики. Это беспилотники, которые специально разработаны или адаптированы для уничтожения вражеских дронов в воздухе.

За прошлый месяц украинские дроны-перехватчики:

  • совершили около 6 300 вылетов
  • уничтожили более 1 500 российских беспилотников различных типов

И это несмотря на ухудшение погоды и недостаток боеприпасов, заявляет главнокомандующий ВСУ.

Главная проблема с российскими дронами

Сирский провел рабочее совещание по вопросам так называемой "малой ПВО" - системы перехвата дронов на малых высотах.

"Продолжаем формирование и обучение экипажей этих БпЛА. Комплектуем дивизионы ПВО беспилотных систем", - говорит он.

Сырский говорит, что Украина сейчас работает над защитой важных административных центров в регионах и дооборудованием армейских вертолетов для борьбы с "шахедами".

Украина имеет значительный опыт в борьбе с "шахедами"

Украина накопила уникальный опыт уничтожения иранских ударных беспилотников.

Этот опыт уже заметили союзники. Президент Зеленский предложил странам Ближнего Востока помощь в борьбе с иранскими дронами - в обмен на то, чтобы арабские лидеры убедили Москву установить перемирие.

 

Россия не стоит на месте - ВСУ уже фиксировали реактивные дроны со скоростью 400-500 км/ч, которые превышают скорость перехватчиков. Появляются также стаи беспилотников, что усложняет перехват. Украина сбивает их ракетами AIM и не только.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что Украина также могла уничтожить вышки ретрансляторов для сопровождения "шахедов" в Беларуси. На это недвусмысленно намекнул президент Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеДрони