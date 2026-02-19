Україна отримає "винищувачі" реактивних "Шахедів" і крилатих ракет

Читайте також : Проти крилатих ракет РФ: Канада передала Україні важливий елемент ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Ракети типу AIM вже кілька років стоять на озброєнні ЗСУ. Зокрема, вони застосовуються з літаків F-16 та наземних комплексів ППО NASAMS. Найбільш зручною ціллю для них є ворожі гелікоптери, реактивні безпілотники та крилаті ракети.

Загалом, існує близько десятка різних модифікацій ракет AIM. В Україні активно використовують три з них. Ракети цієї серії працюють за принципом "випустив-забув" та стійкі до засобів РЕБ.

AIM-9 Sidewinder

AIM-9 Sidewinder – це найменша із ракет цієї серії. Вона ефективна у ближньому повітряному бою проти гелікоптерів та безпілотників, та має довжину 3 метри і вагу близько 90 кг. Бойова частина уламково-фугасної дії складається із 200 титанових уламкових стрижнів.

Ракета розвиває швидкість до 3 тисяч км/год з дальністю ураження до 35 км. Має інфрачервону головку наведення, а підрив здійснюється неконтактним лазерним або радіочастотним підривником.

АІМ-120 Аmraam

Середня ракета серії АІМ ефективно знищує гелікоптери, літаки, крилаті ракети і реактивні дрони. АІМ-120 Аmraam можуть знищувати повітряні цілі за межами прямої видимості за рахунок системи активного радіолокаційного наведення, тобто власний радар.

Ракета має довжину 3,7 метра, важить близько 160 кг та розвиває швидкість до 4,9 тисячі км/год. Її бойова частина складає 20 кг, а дальність ураження – до 75 км. Модифікована версія може ефективно знищувати ворожі цілі на відстані до 180 км.

АІМ-7 Sparrow

Sparrow – це найбільша ракета з серії АІМ, яка ефективно знищує гелікоптери, літаки, крилаті ракети і реактивні дрони типу Shahed-234 чи "Герань-3". Ракета, оснащена бойовою частиною уламково-фугасної дії, розвиває швидкість до 4,9 тисячі км/год, при дальності ураження до 70 км.