РФ змінила тактику запусків "шахедів": як Україна адаптується до нових загроз
Росія змінила тактику - "шахеди" тепер летять на гранично малих висотах. Україна ж шукає та знаходить способи адаптуватись до неї, щоб ефективно збивати цілі ворога.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Дрони проти дронів: як це працює
Ключову роль у захисті від "шахедів" тепер відіграють українські дрони-перехоплювачі. Це безпілотники, які спеціально розроблені або адаптовані для знищення ворожих дронів у повітрі.
За минулий місяць українські дрони-перехоплювачі:
- здійснили близько 6 300 вильотів
- знищили понад 1 500 російських безпілотників різних типів
І це попри погіршення погоди та нестачу боєприпасів, заявляє головнокомандувач ЗСУ.
Головна проблема з російськими дронами
Сирський провів робочу нараду з питань так званої "малої ППО" - системи перехоплення дронів на малих висотах.
"Продовжуємо формування та навчання екіпажів цих БпЛА. Комплектуємо дивізіони ППО безпілотних систем", - каже він.
Сирський каже, що Україна зараз працює над захистом важливих адміністративних центрів у регіонах та дообладнанням армійських вертольотів для боротьби з "шахедами".
Україна має значний досвід у боротьбі з "шахедами"
Україна накопичила унікальний досвід знищення іранських ударних безпілотників.
Цей досвід вже помітили союзники. Президент Зеленський запропонував країнам Близького Сходу допомогу в боротьбі з іранськими дронами - в обмін на те, щоб арабські лідери переконали Москву встановити перемир'я.
Росія не стоїть на місці - ЗСУ вже фіксували реактивні дрони зі швидкістю 400-500 км/год, які перевищують швидкість перехоплювачів. З'являються також зграї безпілотників, що ускладнює перехоплення. Україна збиває їх ракетами AIM і не тільки.
Раніше РБК-Україна також повідомляло, що Україна також могла знищити вишки ретрансляторів для супроводу "шахедів" у Білорусі. На це недвозначно натякнув президент Зеленський.