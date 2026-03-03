РФ изменила тактику запусков "шахедов": как Украина адаптируется к новым угрозам

Россия изменила тактику - "шахеды" теперь летят на предельно малых высотах. Украина же ищет и находит способы адаптироваться к ней, чтобы эффективно сбивать цели врага.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Дроны против дронов: как это работает

Ключевую роль в защите от "шахедов" теперь играют украинские дроны-перехватчики. Это беспилотники, которые специально разработаны или адаптированы для уничтожения вражеских дронов в воздухе.

За прошлый месяц украинские дроны-перехватчики:

совершили около 6 300 вылетов

уничтожили более 1 500 российских беспилотников различных типов

И это несмотря на ухудшение погоды и недостаток боеприпасов, заявляет главнокомандующий ВСУ.

Главная проблема с российскими дронами

Сирский провел рабочее совещание по вопросам так называемой "малой ПВО" - системы перехвата дронов на малых высотах.

"Продолжаем формирование и обучение экипажей этих БпЛА. Комплектуем дивизионы ПВО беспилотных систем", - говорит он.

Сырский говорит, что Украина сейчас работает над защитой важных административных центров в регионах и дооборудованием армейских вертолетов для борьбы с "шахедами".

Украина имеет значительный опыт в борьбе с "шахедами"

Украина накопила уникальный опыт уничтожения иранских ударных беспилотников.

Этот опыт уже заметили союзники. Президент Зеленский предложил странам Ближнего Востока помощь в борьбе с иранскими дронами - в обмен на то, чтобы арабские лидеры убедили Москву установить перемирие.