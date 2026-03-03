РФ изменила тактику запусков "шахедов": как Украина адаптируется к новым угрозам
Россия изменила тактику - "шахеды" теперь летят на предельно малых высотах. Украина же ищет и находит способы адаптироваться к ней, чтобы эффективно сбивать цели врага.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Читайте также: Более 80 "Шахедов": как отработала ПВО во время ночной атаки РФ
Дроны против дронов: как это работает
Ключевую роль в защите от "шахедов" теперь играют украинские дроны-перехватчики. Это беспилотники, которые специально разработаны или адаптированы для уничтожения вражеских дронов в воздухе.
За прошлый месяц украинские дроны-перехватчики:
- совершили около 6 300 вылетов
- уничтожили более 1 500 российских беспилотников различных типов
И это несмотря на ухудшение погоды и недостаток боеприпасов, заявляет главнокомандующий ВСУ.
Главная проблема с российскими дронами
Сирский провел рабочее совещание по вопросам так называемой "малой ПВО" - системы перехвата дронов на малых высотах.
"Продолжаем формирование и обучение экипажей этих БпЛА. Комплектуем дивизионы ПВО беспилотных систем", - говорит он.
Сырский говорит, что Украина сейчас работает над защитой важных административных центров в регионах и дооборудованием армейских вертолетов для борьбы с "шахедами".
Украина имеет значительный опыт в борьбе с "шахедами"
Украина накопила уникальный опыт уничтожения иранских ударных беспилотников.
Этот опыт уже заметили союзники. Президент Зеленский предложил странам Ближнего Востока помощь в борьбе с иранскими дронами - в обмен на то, чтобы арабские лидеры убедили Москву установить перемирие.
Россия не стоит на месте - ВСУ уже фиксировали реактивные дроны со скоростью 400-500 км/ч, которые превышают скорость перехватчиков. Появляются также стаи беспилотников, что усложняет перехват. Украина сбивает их ракетами AIM и не только.
Ранее РБК-Украина также сообщало, что Украина также могла уничтожить вышки ретрансляторов для сопровождения "шахедов" в Беларуси. На это недвусмысленно намекнул президент Зеленский.