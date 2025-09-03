Сирський розповів про нові підземні укриття для українських військових

В українських навчальних центрах триває масштабне облаштування підземних укриттів і посилення заходів безпеки для курсантів. Особливу увагу приділяють захисту від дронових та ракетних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Сирський провів чергову нараду з питань підготовки у Збройних Силах України. За його словами, в умовах, коли противник тисне на українців чисельністю, якість підготовки військовослужбовців - один із вирішальних факторів.

"Краща навченість, без перебільшення, рятує життя й зміцнює захист всієї країни", - зауважив він.

На даний час, за даними Сирського, курс базової загальновійськової підготовки триває щонайменше 51 день та проводиться за шостим виданням програми БЗВП, що враховує тактичні й технологічні виклики сучасної війни. Водночас органам військового управління надано можливість коригувати цей термін у бік збільшення.

"Основною ж темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника. Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття", - пояснив головнокомандувач.

Він розповів, що за літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт:

будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються;

на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення,

у деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях.

"Вдячний військовослужбовцям та підрозділам за плідну роботу на цьому напрямку. Водночас роботи залишається ще чимало. За підсумками наради поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни", - підкреслив він