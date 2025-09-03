ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сырский рассказал о новых подземных укрытиях для украинских военных

Украина, Среда 03 сентября 2025 09:44
UA EN RU
Сырский рассказал о новых подземных укрытиях для украинских военных Фото: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Карина Левицкая

В украинских учебных центрах продолжается масштабное обустройство подземных укрытий и усиление мер безопасности для курсантов. Особое внимание уделяется защите от дроновых и ракетных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

Сырский провел очередное совещание по вопросам подготовки в Вооруженных Силах Украины. По его словам, в условиях, когда противник давит на украинцев численностью, качество подготовки военнослужащих - один из решающих факторов.

"Лучшая обученность, без преувеличения, спасает жизни и укрепляет защиту всей страны", - отметил он.

В настоящее время, по данным Сырского, курс базовой общевойсковой подготовки длится не менее 51 дня и проводится по шестому изданию программы БОВП, учитывающему тактические и технологические вызовы современной войны. В то же время органам военного управления предоставлена возможность корректировать этот срок в сторону увеличения.

"Основной же темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак противника. Были доклады о возведении защитных сооружений, а также состояние обеспечения учебных центров средствами ПВО, наблюдения и противовоздушного прикрытия", - пояснил главнокомандующий.

Он рассказал, что за летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ:

  • строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся;
  • на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения,
  • в некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.

"Благодарен военнослужащим и подразделениям за плодотворную работу на этом направлении. В то же время работы остается еще немало. По итогам совещания поставил задачи для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", - подчеркнул он

Удары по полигонам

Напомним, что еще в начале лета россияне начали чаще бить по учебным центрам и полигонам украинских войск.

Так, 1 июня Россия ударила ракетой "Искандер" по 239-му полигону в Днепропетровской области. В результате погибли 12 человек, еще более 60 были ранены.

После трагедии тогдашний командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий ушел в отставку.

А уже 4 июня враг нанес очередной ракетный удар по учебному подразделению в Полтавской области. Через несколько недель оккупанты снова атаковали тренировочный полигон одной из механизированных бригад во время занятий военных.

После террористических ударов РФ главком ВСУ Александр Сырский запретил скопление военных на полигонах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Александр Сырский
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике