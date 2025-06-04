РФ вдарила по навчальному центру Сухопутних військ на Полтавщині: перші деталі

Російська армія вдень середи, 4 червня, завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів Сухопутних військ у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сухопутних військ.

"Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого", - сказано у заяві.

Завдяки розосередженню, укриттям і дотриманню протоколів під час тривоги вдалося зберегти життя військових, які проходили навчання на полігоні.

"На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання", - повідомили у Сухопутних військах.

Наразі було створено спеціальну комісію для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи.

"Цей випадок вкотре підкреслює важливість постійної пильності, неухильного дотримання правил безпеки та готовності до будь-яких сценаріїв в умовах триваючої російської агресії", - підкреслили військові.

Нагадаємо, раніше сьогодні під час повітряної тривоги у Полтаві пролунав вибух. У Повітряних силах попереджали про балістику у напрямку міста.

Оновлено о 15:40

У Полтавській ОВА уточнили, що ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів у Полтавській громаді.

На момент удару частина військовослужбовців перебувала на полігоні, виконуючи навчальні завдання. На жаль, є поранені. Їм надається уся необхідна медична допомога.