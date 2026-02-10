Сирський назвав причину, чому втрати РФ пішли вгору

Триває другий етап реформи

За його словами, наразі триває другий етап корпусної реформи, у межах якого бригади передислоковують до складу відповідних корпусів, щоб їхні управління командували власними підрозділами.

Також здійснюється нарощування корпусного комплекту військ і масштабування підрозділів, насамперед безпілотних сил.

В окремих корпусах батальйони безпілотних систем переформовуються в полки, а у складі корпусів завершено формування артилерійських бригад.

Посилення технологічної складової

Реформа також передбачає посилення технологічної складової, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для логістики та евакуації поранених, що дозволяє зменшити навантаження на особовий склад і скоротити втрати.

Поліпшення керованості військами

У межах формування корпусів уже переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців, які стали основою органів управління та частин корпусного комплекту. Перехід на корпусну систему, за словами Сирського, розвантажив систему управління та значно покращив керованість військами, що підвищує ефективність планування і виконання бойових завдань.