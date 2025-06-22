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Сили для прориву. Перехід на армійські корпуси дозволить йти в контрнаступи, - Сирський

Київ, Неділя 22 червня 2025 10:01
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Сили для прориву. Перехід на армійські корпуси дозволить йти в контрнаступи, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (пресслужба Генштабу ЗСУ)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

У Збройних силах України триває реорганізація для підвищення ефективності. Це дозволить створити більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних й наступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.

"Ми минулого року розпочали реорганізацію Збройних сил в умовах ведення бойових дій та передбачили створення армійських корпусів. Головна мета переходу на нову організаційну структуру - підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління", - зазначив головком.

Як пояснив Сирський, в рамках реорганізації планується зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу). При цьому рівень ОСУВ залишається, а рівень ОТУ - поступово ліквідується.

За його словами, перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Далі - наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги.

Сирський додав, що йдеться насамперед про більш ефективне використання всіх наявних сил і засобів, оптимізацію розподілу артилерії, а також збільшення кількості підрозділів безпілотних систем.

"Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також - створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії", - заявив головком ЗСУ.

Він також зазначив, що командири корпусів підібрали своє управління, їм дозволили самостійно підбирати заступників. Це також призвело до омолодження оперативного керівного складу армії.

"Переважна більшість командирів корпусів - це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою. Їхні заступники, начальники штабів - так само. Ми сподіваємося, що така реорганізація дасть нові можливості в плані ефективності застосування частин, застосування бойового досвіду, посилення контролю за бригадами, зменшення наших втрат та збільшення обсягів знищених ворогів", - додав Сирський.

Довідка

Сили оборони продовжують стримувати противника на всіх оперативних напрямках, наносити йому вогневе ураження як на тимчасово окупованій території України, так і на території РФ.

За сприятливих умов українські військові проводять наступальні дії з метою відновлення втраченого положення. ЗСУ поєднують оборонні та активні наступальні дії, для чого розвивається та масштабується перспективний напрямок окремих штурмових підрозділів (полків, батальйонів).

Ситуація на фронті

Нагадаємо, на фронті за минулу добу зафіксували 171 бойове зіткнення. Найбільше боїв зафіксували на Покровському, Північно-Слобожанському, Курському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Як відомо, росіяни посилили штурми у намаганні вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Але поки спроби ворога просунутися - безуспішні.

За словами президента Володимира Зеленського, РФ тримає на території України близько 695 тисяч загарбників. На території РФ навпроти Харкова і Сум перебуває ще 52 тисяч ворожих військ.

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Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський
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