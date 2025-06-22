Сили для прориву. Перехід на армійські корпуси дозволить йти в контрнаступи, - Сирський
У Збройних силах України триває реорганізація для підвищення ефективності. Це дозволить створити більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних й наступальних дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.
"Ми минулого року розпочали реорганізацію Збройних сил в умовах ведення бойових дій та передбачили створення армійських корпусів. Головна мета переходу на нову організаційну структуру - підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління", - зазначив головком.
Як пояснив Сирський, в рамках реорганізації планується зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу). При цьому рівень ОСУВ залишається, а рівень ОТУ - поступово ліквідується.
За його словами, перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Далі - наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги.
Сирський додав, що йдеться насамперед про більш ефективне використання всіх наявних сил і засобів, оптимізацію розподілу артилерії, а також збільшення кількості підрозділів безпілотних систем.
"Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також - створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії", - заявив головком ЗСУ.
Він також зазначив, що командири корпусів підібрали своє управління, їм дозволили самостійно підбирати заступників. Це також призвело до омолодження оперативного керівного складу армії.
"Переважна більшість командирів корпусів - це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою. Їхні заступники, начальники штабів - так само. Ми сподіваємося, що така реорганізація дасть нові можливості в плані ефективності застосування частин, застосування бойового досвіду, посилення контролю за бригадами, зменшення наших втрат та збільшення обсягів знищених ворогів", - додав Сирський.
Довідка
Сили оборони продовжують стримувати противника на всіх оперативних напрямках, наносити йому вогневе ураження як на тимчасово окупованій території України, так і на території РФ.
За сприятливих умов українські військові проводять наступальні дії з метою відновлення втраченого положення. ЗСУ поєднують оборонні та активні наступальні дії, для чого розвивається та масштабується перспективний напрямок окремих штурмових підрозділів (полків, батальйонів).
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