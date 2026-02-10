RU

Сырский назвал причину, почему потери РФ пошли вверх

Фото: Александр Сырский (facebook.com CinCAFofUkraine)
Автор: Наталья Кава

Создание корпусной системы в Вооруженных силах Украины стало одним из факторов роста потерь российских войск. Сейчас в армии продолжается второй этап корпусной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Александра Сырского.

Читайте также: "Баланс оккупантов - отрицательный": РФ второй раз за войну установила антирекорд по потерям

Продолжается второй этап реформы

По его словам, сейчас идет второй этап корпусной реформы, в рамках которого бригады передислоцируют в состав соответствующих корпусов, чтобы их управления командовали собственными подразделениями.

Также осуществляется наращивание корпусного комплекта войск и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил.

В отдельных корпусах батальоны беспилотных систем переформировываются в полки, а в составе корпусов завершено формирование артиллерийских бригад.

Усиление технологической составляющей

Реформа также предусматривает усиление технологической составляющей, в частности использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых, что позволяет уменьшить нагрузку на личный состав и сократить потери.

Улучшение управляемости войсками

В рамках формирования корпусов уже перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления и частей корпусного комплекта. Переход на корпусную систему, по словам Сырского, разгрузил систему управления и значительно улучшил управляемость войсками, что повышает эффективность планирования и выполнения боевых задач.

 

Корпуса в ВСУ

Напомним, что в декабре главнокомандующий ВСУ сообщал, что все корпуса приняли свои полосы ответственности, разгрузив оперативно-тактические и оперативно-стратегические группировки. Также корпуса уже приобрели опыт и уверенно проводят определенные операции.

Так, сообщалось, что Генштаб провел масштабную работу по одновременной подготовке всех десяти управлений корпусов. К обучению привлекали наиболее опытных военных и инструкторов стран-партнеров.

Ранее о переходе ВСУ на корпусную структуру также рассказывали в Генштабе ВСУ. Как заявлял начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в начале октября, новосозданные корпуса уже выполняют боевые задачи и демонстрируют первые положительные результаты.

Благодаря реформе россиянам не удалось реализовать свои планы по быстрому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Главнокомандующий ВСУ также отмечал, что в Вооруженных силах Украины продолжается реорганизация для повышения эффективности. Это позволит создать больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.

