ЗСУ повністю перейшли на корпусну структуру: у Генштабі розповіли про перші результати

Збройні сили України вже повністю перейшли на корпусну структуру. Новостворені корпуси вже виконують бойові завдання, та демонструють перші позитивні результати.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Збройні сили постійно видозмінюються", - зазначив Гнатов.

Він підкреслив, що Генштаб провів масштабну роботу з одночасної підготовки всіх десяти управлінь корпусів. До навчання залучали найбільш досвідчених військових та інструкторів країн-партнерів.

За словами Гнатова, хоч залишаються питання щодо укомплектованості та підготовки, корпуси активно інтегруються у військову систему.

Начальник Генштабу ЗСУ також зазначив, що завдяки реформі росіянам не вдалося реалізувати свої плани щодо швидкого наступу на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.