Корпусна структура в ЗСУ запрацювала повністю, командирів без досвіду замінено, - Сирський
Збройні сили України повністю перейшли на корпусну структуру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами.
За словами головнокомандувача ЗСУ, всі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, розвантаживши оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання (ОТУ та ОСУВ).
Сирський наголосив, що це - перший крок.
"Корпуси вже набули досвіду і впевнено проводять визначені операції", - сказав він.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що командири, які не мали досвіду, вже замінені, а ті, хто має досвід - реально справляються зі своїми завданнями.
"Низка молодих командирів корпусів демонструють стійкість, упевнене управління своїми військами, творчий підхід до планування бойових дій", - розповів він.
Наступний етап - привести корпусні комплекти у відповідність до фактичного складу самого корпусу. За словами головкома, вже почалася ротація бригад у корпусах.
У лютому 2025 року Олександр Сирський повідомляв, що у ЗСУ розпочався процес переходу на корпусну структуру армії. Загалом планувалось створити 18 корпусів: 13 - у Сухопутних військах, по 2 - у Десантно-штурмових військах і Національній гвардії, 1 - у морській піхоті. Більшість корпусів складатимуться з п'яти бригад, один - із семи.
Реформи в ЗСУ
Раніше про перехід ЗСУ на корпусну структуру розповідали в Генштабі ЗСУ. Як заявляв начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов на початку жовтня, новостворені корпуси вже виконують бойові завдання та демонструють перші позитивні результати.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що у Збройних силах України триває реорганізація для підвищення ефективності. Це дозволить створити більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних й наступальних дій.
Як пояснив Сирський, в рамках реорганізації планується зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу). При цьому рівень ОСУВ залишається, а рівень ОТУ – поступово ліквідується.