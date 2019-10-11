ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львове прекратили подачу тепла в госучреждения

Новости » Общество    11.10.2019 - 12:08
Во Львове прекратили подачу тепла в госучреждения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Это связано с улучшением погоды

В пятницу, 11 октября, во Львове временно прекращается подача тепла в государственные учреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Ранее стартовавший отопительный сезон решили перенести из-за улучшения погодных условий.

"В связи с потеплением, с сегодняшнего дня приостанавливаем подачу отопления в бюджетных учреждений - школ, садиков, больниц и поликлиник, учреждений культуры", - заявила заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Галина Сличная.

По ее словам, синоптики прогнозируют потепление во Львове в ближайшие дни до +20 градусов тепла, что является причиной отключения отопления.

Напомним, отопительный сезон во Львове стартовал 7 октября. Все госучреждения получили тепло.

Также РБК-Украина сообщало, что ориентировочный календарный старт отопительного сезона - 15 октября. Как заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак, дата может поменяться, если среднесуточная температура в течение трех суток будет ниже 8 градусов тепла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Украине. В частности, Зеленский отметил проблемы с отопительным сезоном в Львовской области.

Зеленский заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Украине Горсовет Львова выступил против "формулы Штайнмайера"
Новости Украины Львовотопительный сезон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь