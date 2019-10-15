Синоптики попереджають про погіршення погоди

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра вночі та вранці у центрі, на півдні, сході та в Карпатському регіоні туман

Погода в Україні 16 жовтня погіршиться, очікуються тумани у центральних, південних, східних областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що завтра вночі та вранці у центрі, на півдні, сході та в Карпатському регіоні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра погода буде теплою, температура повітря протягом дня досягатиме +18+24 градусів. Крім того, у Києві середа буде сухою сонячною та теплою, впродовж дня близько +20 градусів.

Зазначимо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем, крім двох міст - Сміла та Новий Роздол.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що існує загроза зриву опалювального сезону в Україні. При цьому президент відзначив, що займається цією проблемою.

Додамо, у Львові припинили подачу тепла в об'єкти соціальної інфраструктури нібито через поліпшення погодних умов, які очікуються в найближчі дні.