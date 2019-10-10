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Зеленский заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Украине

Новости » Политика    10.10.2019 - 19:29
Зеленский заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент отметил, что есть проблемы с отопительным сезоном во Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что существует угроза срыва отопительного сезона в Украине. Об этом он рассказал во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом президент отметил, что занимается этой проблемой.

"Идет полная угроза отопительного сезона. В той или области. Сейчас не важно где, по всей Украине. Я знаю и я этим занимаюсь", - заявил он.

В частности, Зеленский отметил проблемы с отопительным сезоном в Львовской области.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины предупредил о штрафах за срыв отопительного сезона компании-теплопоставщики, которые являются монополистами. Отмечается, что штраф составит до 10 % дохода за последний отчетный год.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на последнем заседании Кабинета министров Украины приняли решение создать рабочую группу для решения проблем с началом отопительного сезона.

Кроме того, 8 октября в Ивано-Франковске начался отопительный сезон. 4 октября начали подавать тепло в девять медучреждений, а с 8 сентября - и в квартиры многоэтажек.

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Новости Украины Владимир Зеленскийотопительный сезон
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