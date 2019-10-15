Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В южной части, центральных, восточных областях и местами в Карпатах туман

Погода в Украине 15 октября ухудшится в южной части из-за тумана. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что сегодня ночью и утром в южной части, центральных, восточных областях и местами в Карпатах туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптики давали прогноз погоды на сегодня. Во всех областях будет тепло. В западной части температура воздуха достигнет +23. В Киеве сегодня прогнозируют содержание теплой и малооблачной погоды и температуру воздуха +23.

Кроме того, вчера синоптик Наталья Диденко сообщала, что благодаря антициклону Lisbeth в Украине сегодня сохранится теплая погода.

Отметим, с 11 октября в 18 областях и Киеве началось отопление объектов социальной сферы, а в 8 областях началась подача тепла в жилые дома.

В тот же день во Львове прекратили подачу тепла в объекты социальной инфраструктуры якобы из-за улучшения погодных условий, которые ожидаются в ближайшие дни.