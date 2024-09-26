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Синоптики дали прогноз сьогодні в Україні. Де чекати на дощі

Фото: синоптики назвали регіони, де чекати на дощі 26 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У частині регіонів України 26 вересня можливі дощі. При цьому буде дуже тепло, до 29°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. У Вінницькій, Житомирській та Київській, вночі і в західних областях місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, в західних, східних, Сумській та Полтавській областях 7-12°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29° (в Карпатах вночі 5-10°, вдень 16-21°).

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, місцями по області невеликий короткочасний дощ, у Києві без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Погода в Україні 26 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Вересень 2024 видався досить теплим, незважаючи на можливі заморозки та похолодання в Україні, яке прогнозувалося ще на початку місяця.

При цьому, на тлі снігу в Африці, що випав, і повеней у Європі, можна сказати, що аномалії погоди обійшли Україну стороною. Щоправда, за винятком сильної зливи, яка випала в Одесі.

Зазначимо, що до кінця робочого тижня в Україні потеплішає, причому навіть уночі. Детальніше про погоду на поточну п'ятиденку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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