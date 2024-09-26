Синоптики дали прогноз сьогодні в Україні. Де чекати на дощі

Погода в Україні

Вересень 2024 видався досить теплим, незважаючи на можливі заморозки та похолодання в Україні, яке прогнозувалося ще на початку місяця.

При цьому, на тлі снігу в Африці, що випав, і повеней у Європі, можна сказати, що аномалії погоди обійшли Україну стороною. Щоправда, за винятком сильної зливи, яка випала в Одесі.

Зазначимо, що до кінця робочого тижня в Україні потеплішає, причому навіть уночі. Детальніше про погоду на поточну п'ятиденку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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