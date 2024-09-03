Дата похолодання змістилась. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

3 вересня в Україні місцями очікуються дощі із грозами. Також у кількох областях буде холодніше, ніж на решті території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"3 вересня трохи буде в Україні дощів - на південному сході та у Криму, а ввечері вздовж смуги від Рівненської до Чернівецької областей. Дощі можуть йти з грозами. Проте все ж більша частина території України належатиме сухій ясній сонячній погоді", - розповіла вона.

3 вересня в Україні очікуються дощі вздовж смуги від Рівненської до Чернівецької областей (facebook.com/tala.didenko)

Крім того, за даними синоптика, найнижчою буде температура повітря на сході та у Дніпропетровській та Полтавській областях, вдень +26....+29 градусів.

"На решті території України очікується впродовж дня +29...+32 градусів. У східних та центральних областях очікуються місцями пориви вітру до 15-20 м/с. Обережно!" - попередила Діденко.

Погода у Києві

У Києві 3 вересня буде сухо, +29, +30 градусів. Невелике зниження температури очікується 4 вересня.