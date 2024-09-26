Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди

Погода в Украине

Сентябрь 2024 выдался достаточно теплым, несмотря на возможные заморозки и похолодание в Украине, которое прогнозировалось еще в начале месяца.

При этом, на фоне выпавшего снега в Африке и наводнений в Европе, можно сказать, что аномалии погоды обошли Украину стороной. Правда, за исключением сильного ливня, выпавшего в Одессе.

отметим, что к концу рабочей неделе в Украине потеплеет, причем даже ночью. Подробнее о погоде на текущую пятидневку - читайте в материале РБК-Украина.

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