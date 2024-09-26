Синоптики дали прогноз сьогодні в Україні. Де чекати на дощі

У частині регіонів України 26 вересня можливі дощі. При цьому буде дуже тепло, до 29°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Мінлива хмарність. У Вінницькій, Житомирській та Київській, вночі і в західних областях місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, в західних, східних, Сумській та Полтавській областях 7-12°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29° (в Карпатах вночі 5-10°, вдень 16-21°).

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, місцями по області невеликий короткочасний дощ, у Києві без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Погода в Україні 26 вересня (facebook.com/UkrHMC)