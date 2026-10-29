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РФ атакувала Харків дронами: ворог влучив у навчальний заклад, в місті пожежа

05:00 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала Харків дронами: ворог влучив у навчальний заклад, в місті пожежа Фото: на місто летіли реактивні та звичайні дрони (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
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Росіяни в ніч на 29 жовтня атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу наслідки зафіксовано щонайменше у двох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворог неодноразово запускав в напрямку Харкова реактивні та звичайні ударні дрони.

Мер Ігор Терехов приблизно о 03:17 поінформував, що у Холодногірському районі було зафіксовано удар. На місці атаки виникла пожежа.

Ще через годину, о 04:40, мер написав, що сталося влучання безпілотника по Салтівському району. Згодом він уточнив, що під ударом був навчальний заклад.

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, ворог завдав удару по навчальному закладу", - повідомив Терехов.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, пізно ввечері 27 жовтня росіяни також атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу горіли багатоквартирний і приватний житлові будинки, господарські споруди та виробнича будівля. Також були пошкоджені будинки, гаражі й автомобілі.

Також ми писали, що 24 жовтня внаслідок чергової російської атаки було знищено останній працюючий у Харкові гіпермаркет "Епіцентр".

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