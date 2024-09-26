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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди

Украина, Четверг 26 сентября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди Фото: синоптики назвали регионы, где ждать дожди 26 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В части регионов Украины 26 сентября возможны дожди. При этом будет очень тепло, до 29°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. В Винницкой, Житомирской и Киевской, ночью и западных областях местами небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в западных, восточных, Сумской и Полтавской областях 7-12°; днем 21-26°, на юге страны до 29° (в Карпатах ночью 5-10°, днем ​​16-21°).

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, местами по области небольшой кратковременный дождь, в Киеве без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем ​​21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем ​​23-25​​°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди

Погода в Украине 26 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Сентябрь 2024 выдался достаточно теплым, несмотря на возможные заморозки и похолодание в Украине, которое прогнозировалось еще в начале месяца.

При этом, на фоне выпавшего снега в Африке и наводнений в Европе, можно сказать, что аномалии погоды обошли Украину стороной. Правда, за исключением сильного ливня, выпавшего в Одессе.

отметим, что к концу рабочей неделе в Украине потеплеет, причем даже ночью. Подробнее о погоде на текущую пятидневку - читайте в материале РБК-Украина.

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