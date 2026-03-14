ua en ru
Сб, 14 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні: де буде до +17

07:00 14.03.2026 Сб
1 хв
Чи очікувати у суботу на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні: де буде до +17 Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 14 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 14 березня, очікується суха та сонячна погода. На заході країни повітря прогріє до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде малохмарно, без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура вдень 8-13° тепла, на крайньому заході країни до +17°.

Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні: де буде до +17

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні погода буде малохмарною.Опади не прогнозуються.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 8-13° тепла, у Києві 11-13° тепла.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.

Раніше ми розповідали, що в Київ нарешті офіційно прийшла метеорологічна весна та пояснювали, скільки насправді тривала в місті зима.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком