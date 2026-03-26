У Трампа вивчають сценарій із ціною нафти 200 доларів за барель: Білий дім це заперечує

У команді лідера США Дональда Трампа аналізують наслідки різкого стрибка цін на нафту до 200 доларів за барель. Такий сценарій розглядається на тлі ризиків ескалації війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливі наслідки різкого зростання цін на нафту до 200 доларів за барель.

За даними співрозмовників агентства, чиновники аналізують, як подібний ціновий шок може вплинути на економіку США та світові ринки. Це свідчить про те, що у Вашингтоні готуються навіть до найбільш негативних сценаріїв розвитку подій.

Чому розглядають сценарій 200 доларів барель

Основною причиною цьому є війна в Ірані, ризики подальшої ескалації та загрози для постачання нафти. Зокрема, ключовим фактором залишається ситуація в Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світових поставок енергоресурсів.

Експерти попереджають, що навіть ціни на рівні 170 доларів за барель уже стали б серйозним ударом для глобальної економіки, тоді як 200 доларів можуть призвести до масштабних наслідків.

Наслідки для економіки

Різке зростання вартості нафти може:

прискорити інфляцію;

підвищити ціни на паливо, логістику та товари;

спровокувати уповільнення економіки або навіть рецесію.

Оскільки нафта є базовим ресурсом для більшості галузей, її подорожчання автоматично збільшує витрати майже в усіх секторах економіки.

Наскільки реальний такий сценарій

Водночас у самій адміністрації США публічно заявляли, що ціна в 200 доларів за барель виглядає малоймовірною, хоча повністю не виключається на тлі геополітичної напруженості.

Наразі Вашингтон продовжує шукати способи стримування цін, зокрема через використання стратегічних резервів та інші інструменти впливу на ринок.