ua en ru
Сб, 14 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Синоптики дали прогноз погоды на сегодня: где будет до +17

07:00 14.03.2026 Сб
1 мин
Ждать ли в субботу дождь?
aimg Татьяна Степанова
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня: где будет до +17 Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 14 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 14 марта, ожидается сухая и солнечная погода. На западе страны воздух прогреет до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет малооблачно, без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура днем 8-13° тепла, на крайнем западе страны до +17°.

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня погода будет малооблачной, осадки не прогнозируются.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 8-13° тепла, в Киеве 11-13° тепла.

Прогнозы на март

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.

Ранее мы рассказывали, что в Киев наконец официально пришла метеорологическая весна и объясняли, сколько на самом деле длилась в городе зима.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
