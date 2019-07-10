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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

Новости » Общество    10.07.2019 - 13:11
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве ожидаются периодические дожди, днем до +22

Погода в Украине улучшится уже на следующих выходных, ожидается возвращение жары до +32. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, уже 20-22 июля в страну может вернуться жаркая погода. Ожидается повышение температуры воздуха до +26...+29. В южных областях столбики термометров покажут от +28 до +32.

"Там опять с южных широт попрет жара на Западную и Южную Европу, в то же время дохнет и на Восточную, на нас", - написала Диденко.

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

Напомним, ранее Диденко сообщила, что завтра, 11 июля, в Украине сохранится холодная воздушная масса, что принесет похолодание. Синоптик рассказала, что ожидается понижение ночной температуры воздуха до +8. В Карпатах днем ожидается от +5 до +7. Также прогнозируются периодические дожди.

Как писало РБК-Украина, в Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в западных и южных областях. В большинстве областей ожидаются дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем составит от +19 до +21, а ночью от +10 до +13.

Синоптик предупреждает о затяжном похолодании в Украине Завтра в Украине ночью температура опустится до +9
Новости Украины жараГидрометцентрпотеплениедиденко
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