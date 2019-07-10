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Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 13:11
Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві очікуються періодичні дощі, вдень до +22

Погода в Україні покращиться вже наступними вихідними, очікується повернення спеки до +32. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, вже 20-22 липня в країну може повернутися спекотна погода. Очікується підвищення температури повітря до +26…+29. У південних областях стовпчики термометрів покажуть від +28 до +32.

"Там знову з південних широт попре спека на Західну та Південну Європу, водночас дихне й на Східну, на нас", - написала Діденко.

Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека

Нагадаємо, раніше Діденко повідомила, що завтра, 11 липня, в Україні утримається холодна повітряна маса, що принесе похолодання. Синоптик розповіла, що очікується зниження нічної температури повітря до +8. У Карпатах вдень очікується від +5 до +7. Також прогнозуються періодичні дощі.

Як писало РБК-Україна, в Укргідрометцентрі попередили про погіршення погоди в західних та південних областях. У більшості областей очікуються дощі, місцями з грозами. Температура повітря вдень складатиме від +19 до +21, а вночі від +10 до +13.

Синоптик попереджає про затяжне похолодання в Україні Завтра в Україні вночі температура опуститься до +9
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