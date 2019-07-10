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В Украине завтра будет доминировать холодная воздушная масса

Новости » Недвижимость    10.07.2019 - 12:53
В Украине завтра будет доминировать холодная воздушная масса
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве ожидаются периодические дожди, днем до +22

Погода в Украине в четверг, 11 июля, будет прохладной из-за доминирующей холодной воздушной массы, кое-где температура опустится до +5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Как сообщается, завтра в большинстве областей страны, температура будет колебаться от +18 до +24, на западе столбики термометров опустятся до +15...+17. Прохладнее всего будет в Карпатах, там ожидается от +5 до +7. Ночью температура составит +8...+14 градусов.

В Украине завтра будет доминировать холодная воздушная масса

Также, по прогнозу синоптика, на большинстве территории страны возможны периодические дожди. В центральных и южных областях ожидаются небольшие дожди с возможными прояснениями.

В столице четверг будет прохладным и свежим с периодическим дождем. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от +20 до +22, ночью от +10 до +12.

В Украине завтра будет доминировать холодная воздушная масса

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в среду, 10 июля, ночная температура воздуха опустится до +9. В большинстве областей, кроме восточных, южных и некоторых центральных прогнозировалась дождливая погода, местами с грозами.

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Новости Украины Гидрометцентрдиденко
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