Синоптик предупреждает о затяжном похолодании в Украине

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Температура воздуха ночью в большинстве областей Украины опустится до +7 +14 градусов

Погода в Украине: синоптик Наталья Диденко предупреждает о затяжном похолодании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика.

Она отметила, что ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до +7 +14 градусов.

"Холод не только будет продолжаться в ближайшее время в Украине, но и еще больше посинит наши утренние и вечерние носы. Потому что ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до +7 +14 градусов. Днем потеплеет, конечно. Ожидается +17 +24 градуса ", - написала Диденко.

Фото: погода

Синоптик отметила, что в южной части 10 июля ожидается +12 +16 градусов ночью и +23 +26 градусов днем.

"Дожди в большинстве областей Украины пройдут вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона со странным именем Pirmin. А вот влияние даже такого удаленного атлантического антициклона Winnie повлечет преимущественно сухую погоду в нашей южной части и на юго-востоке. На западе и севере завтра - порывистый ветер", - сообщила она.

Диденко также проинформировала, что в Киеве в среду, 10 июля, ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью +12 +14 градусов, днем ​​около +20 градусов.

"Это практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте... Но теплее погода еще, конечно, будет. Ведь - лето!" - написала синоптик.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что погода в Украине сегодня, 9 июля, ухудшится в восточных областях страны и Приазовье.

Как писало РБК-Украина, 9 июля погода в Украине будет дождливой, однако в некоторых областях будет без осадков, температура +27.