Сегодня дожди накроют запад Украины

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха в западной части сегодня составляет +18+20

Погода в Украине сегодня, 10 июля, в западной и южной части ухудшилась. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня на западе дожди с грозами. Температура воздуха днем составляет +18+20, а ночью +9+12. На севере страны также дожди.

Как сообщается, солнечно будет в центральной, восточной и южной части страны. Температура воздуха днем составит +19+21, а ночью ожидается +10+13. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях температура воздуха днем достигнет +26. В Крыму и Крымской области сегодня переменчивый дождь. Температура воздуха днем +23+25, а ночью +13+15.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в Киеве дожди с грозами. Температура воздуха +19+21, а ночью +11+13.