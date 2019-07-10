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Сегодня дожди накроют запад Украины

Новости » Общество    10.07.2019 - 08:00
Сегодня дожди накроют запад Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха в западной части сегодня составляет +18+20

Погода в Украине сегодня, 10 июля, в западной и южной части ухудшилась. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня на западе дожди с грозами. Температура воздуха днем составляет +18+20, а ночью +9+12. На севере страны также дожди.

Как сообщается, солнечно будет в центральной, восточной и южной части страны. Температура воздуха днем составит +19+21, а ночью ожидается +10+13. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях температура воздуха днем достигнет +26. В Крыму и Крымской области сегодня переменчивый дождь. Температура воздуха днем +23+25, а ночью +13+15.

Сегодня дожди накроют запад Украины

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в Киеве дожди с грозами. Температура воздуха +19+21, а ночью +11+13.

Сегодня дожди накроют запад Украины

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