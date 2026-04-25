Синоптик попередила про зміну погоди 26 квітня: чого очікувати українцям

14:56 25.04.2026 Сб
Буде потепління чи похолодання?
aimg Тетяна Степанова
Синоптик попередила про зміну погоди 26 квітня: чого очікувати українцям Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 26 квітня (Getty Images)

У неділю, 26 квітня, в більшості областей України очікується зміна погоди, але не в кращий бік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"Завтра в більшості областей України - зміна погоди! Похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом", - повідомила Діденко.

Водночас південний схід України втримається від опадів і там ще побуде тепла погода.

У Києві 26 квітня очікується дощ, можливо з мокрим снігом ввечері, зниження температури повітря та сильний вітер.

meteo.gov.ua

Негода у квітні

Нагадаємо, вчора 24 квітня, сильні пориви вітру наробили чимало шкоди у різних областях України. Місцями для ліквідації наслідків негоди залучали не лише комунальників, але й пожежно-рятувальні підрозділи.

А нещодавно у Києві та області за короткий час розігралася потужна негода, яка супроводжувалася шквальним вітром і градом, що призвело до пошкоджень інфраструктури та автомобілів.

Також раніше синоптики пояснили, від чого можуть залежати заморозки в Україні й чи чекати ще сніг у квітні.

Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
