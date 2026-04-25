Синоптик попередила про зміну погоди 26 квітня: чого очікувати українцям

У неділю, 26 квітня, в більшості областей України очікується зміна погоди, але не в кращий бік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"Завтра в більшості областей України - зміна погоди! Похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом", - повідомила Діденко.

Водночас південний схід України втримається від опадів і там ще побуде тепла погода.

У Києві 26 квітня очікується дощ, можливо з мокрим снігом ввечері, зниження температури повітря та сильний вітер.

