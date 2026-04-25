Синоптик попередила про зміну погоди 26 квітня: чого очікувати українцям
У неділю, 26 квітня, в більшості областей України очікується зміна погоди, але не в кращий бік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
"Завтра в більшості областей України - зміна погоди! Похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом", - повідомила Діденко.
Водночас південний схід України втримається від опадів і там ще побуде тепла погода.
У Києві 26 квітня очікується дощ, можливо з мокрим снігом ввечері, зниження температури повітря та сильний вітер.
meteo.gov.ua
Негода у квітні
Нагадаємо, вчора 24 квітня, сильні пориви вітру наробили чимало шкоди у різних областях України. Місцями для ліквідації наслідків негоди залучали не лише комунальників, але й пожежно-рятувальні підрозділи.
А нещодавно у Києві та області за короткий час розігралася потужна негода, яка супроводжувалася шквальним вітром і градом, що призвело до пошкоджень інфраструктури та автомобілів.
Також раніше синоптики пояснили, від чого можуть залежати заморозки в Україні й чи чекати ще сніг у квітні.