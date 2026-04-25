Синоптик предупредила об изменении погоды 26 апреля: чего ждать украинцам

14:56 25.04.2026 Сб
1 мин
Будет ли потепление или похолодание?
aimg Татьяна Степанова
Синоптик предупредила об изменении погоды 26 апреля: чего ждать украинцам Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 26 апреля (Getty Images)

В воскресенье, 26 апреля, в большинстве областей Украины ожидается изменение погоды, но не в лучшую сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

"Завтра в большинстве областей Украины - изменение погоды! Похолодание, сильный штормовой ветер с северо-запада до 15-20 м/с, дожди, на севере и западе местами с мокрым снегом", - сообщила Диденко.

В то же время юго-восток Украины удержится от осадков и там еще побудет теплая погода.

В Киеве 26 апреля ожидается дождь, возможно с мокрым снегом вечером, снижение температуры воздуха и сильный ветер.

meteo.gov.ua

Непогода в апреле

Напомним, вчера 24 апреля, сильные порывы ветра наделали немало вреда в разных областях Украины. Местами для ликвидации последствий непогоды привлекали не только коммунальщиков, но и пожарно-спасательные подразделения.

А недавно в Киеве и области за короткое время разыгралась мощная непогода, которая сопровождалась шквальным ветром и градом, что привело к повреждениям инфраструктуры и автомобилей.

Также ранее синоптики объяснили, от чего могут зависеть заморозки в Украине и ждать ли еще снег в апреле.

Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
