Синоптик предупредила об изменении погоды 26 апреля: чего ждать украинцам
В воскресенье, 26 апреля, в большинстве областей Украины ожидается изменение погоды, но не в лучшую сторону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
"Завтра в большинстве областей Украины - изменение погоды! Похолодание, сильный штормовой ветер с северо-запада до 15-20 м/с, дожди, на севере и западе местами с мокрым снегом", - сообщила Диденко.
В то же время юго-восток Украины удержится от осадков и там еще побудет теплая погода.
В Киеве 26 апреля ожидается дождь, возможно с мокрым снегом вечером, снижение температуры воздуха и сильный ветер.
Непогода в апреле
Напомним, вчера 24 апреля, сильные порывы ветра наделали немало вреда в разных областях Украины. Местами для ликвидации последствий непогоды привлекали не только коммунальщиков, но и пожарно-спасательные подразделения.
А недавно в Киеве и области за короткое время разыгралась мощная непогода, которая сопровождалась шквальным ветром и градом, что привело к повреждениям инфраструктуры и автомобилей.
Также ранее синоптики объяснили, от чего могут зависеть заморозки в Украине и ждать ли еще снег в апреле.