Ночі "вдарять" по квітучих деревах: яким областям України чекати заморозків і коли (карта)

Весняне денне тепло вночі відступає перед небезпечними заморозками. Синоптики попереджають, що під ударом холодного повітря - ранньоквітуючі плодові дерева у багатьох регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Наступної ночі - 25 квітня - заморозки можуть "накрити" Україну так :

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом по Київській області заморозки ймовірні у повітрі (0-3°C) - помаранчевий рівень небезпечності.

Так, вночі 24 квітня по Києву очікуються заморозки на поверхні ґрунту (0-2°C) - жовтий рівень небезпечності.

Окреме попередження на цю дату опублікували також для мешканців Києва та Київської області.

Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні та стихійні метеорологічні явища, вже найближчої доби очікуються сильні пориви вітру (зі швидкістю до 15-20 м/с):

