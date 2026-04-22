Ночі "вдарять" по квітучих деревах: яким областям України чекати заморозків і коли (карта)
Весняне денне тепло вночі відступає перед небезпечними заморозками. Синоптики попереджають, що під ударом холодного повітря - ранньоквітуючі плодові дерева у багатьох регіонах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
В яких областях і коли саме ймовірні заморозки
Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні та стихійні метеорологічні явища, вже найближчої доби очікуються сильні пориви вітру (зі швидкістю до 15-20 м/с):
- вночі - у західних та північних областях;
- вдень - по Україні.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.
Наступної ночі - 24 квітня - синоптики прогнозують заморозки:
- на поверхні ґрунту (0-5°C) - у більшості областей (І рівень небезпечності, жовтий);
- у повітрі (0-3°C) - у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтаській та Харківській областях (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Заморозки вночі 24 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Окреме попередження на цю дату опублікували також для мешканців Києва та Київської області.
Так, вночі 24 квітня по Києву очікуються заморозки на поверхні ґрунту (0-2°C) - жовтий рівень небезпечності.
Тим часом по Київській області заморозки ймовірні у повітрі (0-3°C) - помаранчевий рівень небезпечності.
Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Наступної ночі - 25 квітня - заморозки можуть "накрити" Україну так:
- у повітрі (0-3°C) - у Чернігівській, Сумській, Полтаській та Харківській областях (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий);
- на поверхні ґрунту (0-5°C) - на решті території, крім заходу (І рівень небезпечності, жовтий).
Заморозки вночі 25 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)
"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам", - попередили українців спеціалісти Укргідрометцентру.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінять погоду в Україні 23 квітня атмосферні фронти (чому ситуація різко погіршиться).
Крім того, ми показували, де в Україні насипало снігу посеред квітня.
Читайте також, яким може бути квітень в Україні в цілому.