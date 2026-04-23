Пилова буря і град накрили Київ та область (відео)

У Києві та Київській області 23 квітня за короткий час розігралася потужна негода, яка супроводжувалася шквальним вітром і градом, що призвело до пошкоджень інфраструктури та автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Апокаліптичні кадри фіксують у Київській області, де пилова буря в поєднанні з сильним градом обрушилася на населені пункти буквально за лічені хвилини.
Погодні умови різко погіршилися, створивши небезпечну ситуацію на вулицях як для людей, так і для транспортних засобів.
У столиці сильні пориви вітру призвели до руйнувань. Зокрема, на території ВДНГ з даху комплексу "Книжкова країна" зірвало пластикову конструкцію. Також на одному зі стадіонів зафіксовано пошкодження огорожі.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Водночас стихія завдала шкоди автомобілям. Град спостерігається як у Києві, так і в області, що посилило наслідки негоди та призвело до додаткових пошкоджень майна.
Нагадуємо, що синоптики попереджають про ризик заморозків, які можуть пошкодити ранньоквітучі плодові дерева в низці регіонів України, холодні ночі очікуються найближчими днями, що особливо небезпечно для садів.
Зазначимо, що в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику квітня по країні, а також представили загальний попередній прогноз погодних умов на цей весняний місяць.