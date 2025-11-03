ua en ru
Синоптик попередила про різкі зміни погоди: де чекати дощів завтра і що може бути далі

Понеділок 03 листопада 2025 13:30
UA EN RU
Синоптик попередила про різкі зміни погоди: де чекати дощів завтра і що може бути далі Погода в Україні найближчим часом буде змінюватись (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Виходячи з найближчої синоптичної перспективи, сьогодні погода в Україні - із сонцем і теплом - "найкраща". Адже вже незабаром холодний атмосферний фронт принесе в деякі області дощі та зниження температури повітря. Пізніше потепління в листопаді ще можливе, проте це - лише попередній (орієнтовний) прогноз.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

В яких областях чекати завтра дощів

"Сьогодні, як хочете, але виходьте обов'язково на вулицю! Бо сьогодні з найближчої перспективи - найкращий синоптичний день. Сонце і тепло", - розповіла експерт.

Згідно з її інформацією, вже завтра (у вівторок, 4 листопада), дощ очікується:

  • на заході України;
  • на півночі країни.

Невеликі дощі можливі також:

  • у Вінницькій області;
  • у Черкаській області;
  • у Полтавській області.

"На решті території України 4-го листопада - без опадів", - наголосила синоптик.

Діденко пояснила, що опади зумовить холодний атмосферний фронт (синя лінія з "колючками" на карті).

Синоптик попередила про різкі зміни погоди: де чекати дощів завтра і що може бути даліХолодний атмосферний фронт (карта: facebook.com/tala.didenko)

Де і як саме зміниться температура повітря

Температура повітря знизиться завтра до денних +9+13 градусів за Цельсієм:

  • у західних областях;
  • у північних областях;
  • у Вінницькій області;
  • у Черкаській області.

При цьому дещо теплішою погода у вівторок залишатиметься:

  • на півдні;
  • у більшості центральних областей;
  • на сході.

"Завтра тут передбачається +12+16, на півдні - подекуди до +18 градусів", - уточнила Діденко.

Погода в Києві 4 листопада буде такою:

  • небо вкриє хмарами;
  • повітря похолоднішає до +10 градусів;
  • ймовірний дощ.

"Тому розумієте, чому сьогодні так треба побути побільше на повітрі - сонечко і тепло, яке завтра прикриють атмосферний фронт і хмари", - зауважила синоптик.

Що може бути з погодою в Україні пізніше

Насамкінець експерт поділилась попереднім (можливим) прогнозом погоди в Україні пізніше:

  • впродовж 4-5 листопада в Україні може переважати прохолодна погода;
  • впродовж 6-10 листопада може потеплішати;
  • впродовж 11-12 листопада можливе відчутне похолодання.

"Вночі - до "мінусів", вдень поступово, в другій половині наступного (!) тижня - до +2+8 градусів", - уточнила Діденко.

Водночас вона нагадала всім "любителям перекручень, капслоків та маніпуляцій": "довший прогноз - орієнтовний, потребуватиме уточнення".

"Але думати й планувати варто заздалегідь", - підсумувала синоптик.

Синоптик попередила про різкі зміни погоди: де чекати дощів завтра і що може бути даліПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому.

Крім того, експерти УкрГМЦ повідомили, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

