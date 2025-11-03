Синоптик предупредила о резких изменениях погоды: где ждать дождей завтра и что может быть дальше
Исходя из ближайшей синоптической перспективы, сегодня погода в Украине - с солнцем и теплом - "самая лучшая". Ведь уже вскоре холодный атмосферный фронт принесет в некоторые области дожди и снижение температуры воздуха. Позже потепление в ноябре еще возможно, однако это - лишь предварительный (ориентировочный) прогноз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
В каких областях ждать завтра дождей
"Сегодня, как хотите, но выходите обязательно на улицу! Потому что сегодня из ближайшей перспективы - лучший синоптический день. Солнце и тепло", - рассказала эксперт.
Согласно ее информации, уже завтра (во вторник, 4 ноября), дождь ожидается:
- на западе Украины;
- на севере страны.
Небольшие дожди возможны также:
- в Винницкой области;
- в Черкасской области;
- в Полтавской области.
"На остальной территории Украины 4-го ноября - без осадков", - подчеркнула синоптик.
Диденко объяснила, что осадки обусловит холодный атмосферный фронт (синяя линия с "колючками" на карте).
Холодный атмосферный фронт (карта: facebook.com/tala.didenko)
Где и как именно изменится температура воздуха
Температура воздуха снизится завтра до дневных +9+13 градусов по Цельсию:
- в западных областях;
- в северных областях;
- в Винницкой области;
- в Черкасской области.
При этом несколько теплее погода во вторник будет оставаться:
- на юге;
- в большинстве центральных областей;
- на востоке.
"Завтра здесь предполагается +12+16, на юге - местами до +18 градусов", - уточнила Диденко.
Погода в Киеве 4 ноября будет такой:
- небо покроется облаками;
- воздух похолодает до +10 градусов;
- вероятен дождь.
"Поэтому понимаете, почему сегодня так нужно побыть побольше на воздухе - солнышко и тепло, которое завтра прикроют атмосферный фронт и облака", - отметила синоптик.
Что может быть с погодой в Украине позже
В завершение эксперт поделилась предварительным (возможным) прогнозом погоды в Украине позже:
- в течение 4-5 ноября в Украине может преобладать прохладная погода;
- в течение 6-10 ноября может потеплеть;
- в течение 11-12 ноября возможно ощутимое похолодание.
"Ночью - до "минусов", днем постепенно, во второй половине следующей (!) недели - до +2+8 градусов", - уточнила Диденко.
В то же время она напомнила всем "любителям искажений, капслоков и манипуляций": "более длинный прогноз - ориентировочный, потребует уточнения".
"Но думать и планировать стоит заранее", - подытожила синоптик.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
