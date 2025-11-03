ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Синоптик предупредила о резких изменениях погоды: где ждать дождей завтра и что может быть дальше

Понедельник 03 ноября 2025 13:30
Синоптик предупредила о резких изменениях погоды: где ждать дождей завтра и что может быть дальше Погода в Украине в ближайшее время будет меняться (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Исходя из ближайшей синоптической перспективы, сегодня погода в Украине - с солнцем и теплом - "самая лучшая". Ведь уже вскоре холодный атмосферный фронт принесет в некоторые области дожди и снижение температуры воздуха. Позже потепление в ноябре еще возможно, однако это - лишь предварительный (ориентировочный) прогноз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

В каких областях ждать завтра дождей

"Сегодня, как хотите, но выходите обязательно на улицу! Потому что сегодня из ближайшей перспективы - лучший синоптический день. Солнце и тепло", - рассказала эксперт.

Согласно ее информации, уже завтра (во вторник, 4 ноября), дождь ожидается:

  • на западе Украины;
  • на севере страны.

Небольшие дожди возможны также:

  • в Винницкой области;
  • в Черкасской области;
  • в Полтавской области.

"На остальной территории Украины 4-го ноября - без осадков", - подчеркнула синоптик.

Диденко объяснила, что осадки обусловит холодный атмосферный фронт (синяя линия с "колючками" на карте).

Синоптик предупредила о резких изменениях погоды: где ждать дождей завтра и что может быть дальшеХолодный атмосферный фронт (карта: facebook.com/tala.didenko)

Где и как именно изменится температура воздуха

Температура воздуха снизится завтра до дневных +9+13 градусов по Цельсию:

  • в западных областях;
  • в северных областях;
  • в Винницкой области;
  • в Черкасской области.

При этом несколько теплее погода во вторник будет оставаться:

  • на юге;
  • в большинстве центральных областей;
  • на востоке.

"Завтра здесь предполагается +12+16, на юге - местами до +18 градусов", - уточнила Диденко.

Погода в Киеве 4 ноября будет такой:

  • небо покроется облаками;
  • воздух похолодает до +10 градусов;
  • вероятен дождь.

"Поэтому понимаете, почему сегодня так нужно побыть побольше на воздухе - солнышко и тепло, которое завтра прикроют атмосферный фронт и облака", - отметила синоптик.

Что может быть с погодой в Украине позже

В завершение эксперт поделилась предварительным (возможным) прогнозом погоды в Украине позже:

  • в течение 4-5 ноября в Украине может преобладать прохладная погода;
  • в течение 6-10 ноября может потеплеть;
  • в течение 11-12 ноября возможно ощутимое похолодание.

"Ночью - до "минусов", днем постепенно, во второй половине следующей (!) недели - до +2+8 градусов", - уточнила Диденко.

В то же время она напомнила всем "любителям искажений, капслоков и манипуляций": "более длинный прогноз - ориентировочный, потребует уточнения".

"Но думать и планировать стоит заранее", - подытожила синоптик.

Синоптик предупредила о резких изменениях погоды: где ждать дождей завтра и что может быть дальшеПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.

Кроме того, эксперты УкрГМЦ сообщили, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

